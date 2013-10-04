Учителя вышли на хлопковое поле и в праздник

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 октября. /УЗИНФОРМ/. В фермерских хозяйствах "Каюмжон-ота" и "Мустакил" АМТП Ибрата Туракурганского района День учителей и наставников отмечали без отрыва от основного занятия – сбора хлопка.

"Наш профессиональный праздник традиционно приходится на горячее для всех время – уборку хлопка, и мы, педагоги, не можем оставаться в стороне и сделаем все, чтобы оказать посильную помощь фермерам в сборе урожая", – отмечают директора этих учебных заведений Баходир Усманов и Шахло Мухсинова.

В гости к дехканам приехали артисты ансамбля "Дильшод" под руководством Музаффара Алиева, которые дали великолепный концерт.

Фермеры Кобулжон Рахимов и Гайбулло Рахмонов ради такого случая устроили праздничное угощение для сборщиков. Мероприятие завершилось веселой дискотекой. Были вручены подарки лучшим хлопкоробам.

Виновников торжества тепло поздравили прокурор района, советник юстиции Абдулатип Солиев и председатель районного отделения фонда "Махалля" Масудахон Бегматова. Они отметили попутно и роль педагогов в хлопкоуборочной кампании.

"В сборе хлопка на территории АМТП участвуют более ста представителей школы-интерната № 4, школы № 7, СВП Ибрата, детского центра "Баркамол авлод". Все работают по-стахановски. На сегодняшний день ими собрано более 110 тонн хлопка-сырца, причем в ходе первого сбора. Очень скоро мы будем рапортовать о выполнении плана. Урожай очень хороший, и мы постараемся перевыполнить план. Хотелось бы отметить передовиков: Хакикат Абдувахобову, Турсуной Мухсинову, Ферузу Мухсинову", – говорит начальник уборочного отряда № 46 Абдурашид Умаров.

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