В Нурате прошел конкурс самых опрятных девушек

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 октября. /УЗИНФОРМ/. 3 октября в здании социально-экономического колледжа Нураты прошел районный этап смотра-конкурса "Самая опрятная девушка".

В ежегодно проходимом и ставшем традиционным смотре-конкурсе приняли участие и соревновались 10 девушек, по две со всех профессиональных колледжей района.

По итогам конкурса первое место завоевали "Самые опрятные девушки" из социально-экономического колледжа. Они завоевали право участия в областном этапе конкурса. На втором месте - девушки профессионального колледжа сельского хозяйства, третье место досталось учащимся экономического профессионального колледжа.

Все участницы конкурса награждены дипломами и ценными подарками от организаторов мероприятия.

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