Узбекистан принял участие в 7-м форуме "Республика Корея – Центральная Азия"

НОВОСТИ В МИРЕ, 4 октября. /УЗИНФОРМ/. Делегация Республики Узбекистан во главе с заместителем министра иностранных дел Мурадом Аскаровым приняла участие в заседании 7-го Форума по сотрудничеству "Республика Корея – Центральная Азия", который прошел 3-4 октября в городе Бишкеке. В работе форума также приняли участие заместители глав внешнеполитических ведомств Республики Корея, Таджикистана, Туркменистана, Казахстана и Кыргызстана.

Стороны обсудили перспективы взаимодействия Республики Корея с государствами Центральной Азии в сфере торгово-экономического и культурно-гуманитарного обменов. Специальные сессии форума были посвящены предметному рассмотрению путей развития сотрудничества в сферах текстильной промышленности, лесного хозяйства и железнодорожного транспорта с учетом положительного опыта Республики Корея в этих областях.

По итогам встречи был подписан Меморандум о сотрудничестве в сфере лесного хозяйства между странами Центральной Азии и Республикой Корея.

Напомним, Форум по сотрудничеству "Республика Корея – Центральная Азия" действует с ноября 2007 года. Предыдущее, 6-е заседание форума было проведено 5 июля 2012 года в городе Сеуле. Делегацию Узбекистан на нем возглавил министр иностранных дел Абдулазиз Камилов.

Форум выступает в качестве совещательной площадки для обсуждения вопросов укрепления и дальнейшего развития взаимодействия Южной Кореи со странами ЦА в различных областях, таких как экономическое развитие, ИКТ, сельское хозяйство, медицина и здравоохранение, внедрение системы "электронного правительства", повышение энергоэффективности экономик и других.

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