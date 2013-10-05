Новые дома в кишлаке Янгиюль

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 октября. /УЗИНФОРМ/. На основании постановления Президента Узбекистана от 3 августа 2009 года "О мерах по расширению жилищного строительства в сельской местности" в каждом районе Навоийской области, как и во всей Республике, осуществляется строительство типовых домов для тружеников, проживающих в сельской местности.

В массиве "Шуртепа" схода граждан "Янги юль" ("Новый путь") Навбахорского района в 2011 году для жителей села было построено 15 таких домов.

На основании вышеуказанного постановления, в начале октября текущего года состоялось торжественное вручение ключей для сельчан этого района от еще 15 новых, современных, со всеми удобствами типовых коттеджей.

По словам председателя схода граждан Саида Мухаммедова, благодаря вниманию и заботе государства и строительству таких домов, массив "Шуртепа" стал одним из самых благоустроенных и красивых в кишлаке Янгиюль.

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