Начинающий фермер из Касансая намерена перевыполнить план

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 октября. /УЗИНФОРМ/. Мамура Сайдуллаева из Касансайского района Наманганской области в этом году получила кредит в 112 млн. сумов и создала семейное фермерское хозяйство. Десять гектаров она заняла зерном и столько же – хлопком.

Помогают ей в ведении фермерского хозяйства, знания, полученные Касансайском колледже пищевой промышленности, который она окончила в прошлом году,

Как рассказывает сама начинающая фермер, плану ей предстоит сдать государству 38,5 тонны, но она твердо решила превзойти этот показатель и сдать 50 тонн "белого золота".

"Сейчас нам помогают жители многих близлежащих махаллей и кишлаков. В день собираем по до трех тонн хлопка. Не сомневаюсь, что завершим уборку урожая в срок", – говорит Мамура. Она особо выделяет мастериц ручного сбора Муносиб Каримову и Мохиру Абдуллаеву.

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