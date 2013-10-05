В наманганских махаллях формируются рабочие группы

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 октября. /УЗИНФОРМ/. В махаллях Наманганской области начался важный период – формирование рабочих групп по содействию проведению выборов аксакалов и их советников.

Как известно, эта кампания пройдет во всех органах местного самоуправления граждан страны в период с ноября по декабрь. Причем выборы будут организованы по недавно принятому в новой редакции Закону Узбекистана "О выборах председателя (аксакала) схода граждан и его советников".

Закон предусматривает меры по дальнейшему совершенствованию системы выборов председателей органов самоуправления граждан, обеспечению избрания аксакалами и их советниками самых достойных.

В этом году в области предстоит избрать 872 председателя сходов граждан и более 9,5 тысячи их советников. Чтобы выборы прошли в полном соответствии с законом и принципами гласности, прозрачности и демократии, на местах сформированы областные, городские и районные комиссии по содействию проведению выборов. А в махаллях до 10 октября должны быть сформированы рабочие группы по проведению выборов. На их плечи ляжет основная нагрузка по организации избирательной кампании.

"Наши махаллинцы всегда проявляли активность во время выборов. Вот и сейчас мы сделаем все, чтобы выборы прошли на высоком уровне. Сейчас идет формирование рабочей группы. В нее намечено включить семь самых уважаемых жителей махали – активистов, ветеранов", – говорит председатель СГМ "Исфархон" города Намангана Жобирхон Исроилов.

По его словам, кандидатов на пост председателя выдвинут жители каждой из четырех улиц махали. Кстати, всего в СГМ "Исфархон" проживают 1900 человек, из них избирателями являются 900 человек.

Как говорит действующий председатель, работающий уже четвертый срок, рабочая группа будет следить за соблюдением законодательства, свободы волеизъявления граждан. При выдвижении кандидатов на должности председателя и советников следует уделить особое внимание их деловым качествам, правовой грамотности, желанию работать на благо людей.

Уже определено, что собрания по выдвижению кандидатов и по выборам нового председателя будет проведено в близлежащем кинотеатре "Узбекистан". "Места там вполне хватит для такого мероприятия", – добавил Жобирхон-ака.

Стоит отметить, что этот сход граждан обеспечен набором оргтехники, мебелью, связью, прочим инвентарем. Действующий председатель уверен, что выборы пройдут здесь в полном соответствии с законом.

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