В Андижанской области развивается надомный труд

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 октября. /УЗИНФОРМ/. За текущий период в Андижанской области надомным трудом охвачено 3 тысячи 635 человек. Таким образом, в данном пункте программа трудоустройства выполнена на 100 процентов.

А в целом программа организации рабочих мест и обеспечения занятости населения выполнена на 113,9 процента.

Всего в этом году, согласно ей, предусматривается создать почти 80 тысяч новых рабочих мест, в том числе 4,5 тысячи рабочих мест за счет развития надомного труда на основе производственной кооперации.

"В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан № 3706 от 5 января 2006 года предприятиям, организовавшим рабочие места на основе надомного труда, предусмотрены налоговые льготы, в частности, они сроком на пять лет освобождаются от уплаты единого социального налога в размере 24 процентов", – поясняет начальник отдела содействия занятости и анализа областного главного управления по труду и социальной защите населения Улугбек Юлдашев.

По его словам, многие руководители промышленных предприятий, хорошо осознают выгодность надомного труда и целенаправленно работают в этом плане. "В этом плане в качестве примера можно привести предприятия автомобильной и пищевой промышленности", – отметил руководитель отдела. Он также подчеркивает, что в Андижанской области, отличающейся высокой плотностью населения, создание новых рабочих мест, приобретает особую актуальность.

"Я обслуживаю семь махаллинских сходов граждан. Это махалли, "Саноат", "Хурсандлик", "Пахтакор", "Шодлик", "Далварзин", "Мехнат", и № 10. Мои подопечные на основе надомного труда работают на совместном предприятии "УзТонг-Хонг Ко", ОАО "Андижонбиокимё" и "Андижон ёг-мой". На первом из них надомники выпускают спортивный инвентарь, чехлы для сидений. На остальных двух – спецодежду. Все они пользуются такими же правами, как и штатные работники предприятий", – рассказывает инспектор центра содействия занятости и социальной защиты населения города Андижана Робияхон Умарова.

В соответствии с правилами, для них заведены трудовые книжки, накопительные пенсионные книжки, куда перечисляется один процент от зарплаты. В зависимости от производственных показателей надомники получают премиальные вознаграждения, отпускные и другие виды социальной поддержки.

"Надомный труд удобен для населения, особенно домохозяек. Причем к выполнению заказа можно подключить и членов семьи старше 16 лет", – говорит Р. Умарова. По ее данным, только в Андижане на основе надомного труда создано почти 700 новых рабочих мест.

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