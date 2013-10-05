Реконструирован автовокзал в Хаккулабаде

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 октября. /УЗИНФОРМ/. В Нарынском районе проведена капитальная реконструкция автовокзала “Хаккулабад”, где созданы дополнительные удобства для пассажиров.

Ежедневно на автовокзале обслуживается более 2,4 тысячи пассажиров. В настоящее время автовокзал "Хаккулабад" обслуживает 306 единиц транспортных средств. Они перевозят пассажиров в областной центр, а также в близлежащие кишлаки – Сохибкор, Шахидмазар, Бустон, Туда, Янгиабад, Джидакапа, населенные пункты соседней Андижанской области – Балыкчи, Чинабад и другие.

В результате проведенной по инициативе местной предпринимательницы Каромат Ахмаджановой реконструкции автовокзал "Хаккулабад" обрел привлекательный облик. Палраллельно здесь построен и сдан в эксплуатацию ряд пунктов по оказанию различных бытовых услуг населению. Это, в свою очередь, позволило создать немало новых рабочих мест.

Успешная предпринимательница в этих целях вложила в проект более 300 млн. сумов собственных средств, сообщили в районном хокимияте.

Также недавно в Хаккулабаде завершен капитальный ремонт моста через Нарын, а проходящая через него автодорога напрямую связывает район с Наманганом.

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