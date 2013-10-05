"Нет правонарушениям среди молодежи"

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 октября. /УЗИНФОРМ/. Вопросы предотвращения правонарушений среди молодежи, борьбы со всякого рода чуждой идеологией, борьбы против торговли людьми, с так называемой массовой культурой, наркоманией и правонарушениями сегодня является одной из основных задач общества.

В этих целях, по инициативе "молодежного крыла" "адолатовцев", членов областного Кенгаша Социал-демократической партии "Адолат" ( СДП "Справедливость"), в учебных заведениях, на предприятиях и махаллях проводятся различные разъяснительные мероприятия.

За "круглым столом", проведенном 4 октября в технико-экономическом профессиональном колледже города Навои на тему "Предотвращение правонарушений среди молодежи", речь шла о правах человека, свободе слова, противодействию работорговле, выезде на работу за границу согласно законодательству и другие вопросы, связанные с молодежью.

Участники встречи получили ответы специалистов на все интересующие их вопросы.

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