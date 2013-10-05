Почтенные старцы посетили Самарканд

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 октября. /УЗИНФОРМ/. На днях город Самарканд посетила группа почтенных старцев из Нарпайского района Самаркандской области для ознакомления с новыми преобразованиями города и историческими достопримечательностями. Инициаторами поездки выступили областной общественный фонд "Махалля" и благотворительный фонд "Нуроний".

Гости посетили места захоронения Имама аль-Бухари, Святого Даниила, обсерваторию Мирзо Улугбека, мавзолей Гур Эмир и другие достопримечательности исторической части Самарканда.

После этого они направились на новую часть города, где за последние несколько лет произошли колоссальные изменения в архитектурном и созидательном плане. Они ознакомились со строительными и благоустроительными работами, были приятно удивлены такими масштабными изменениями в облике города.

Для душевной беседы почтенные старцы были приглашены в ресторан, где их угостили традиционным национальным блюдом – пловом.

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