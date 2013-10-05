В Пахтаабаде справляют новоселья

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 октября. /УЗИНФОРМ/. Десятки семей жителей массива "Нодирабегим" Пахтаабадского района Андижанской области на днях справили новоселье.

Построили комфортабельное жилье работники ООО "Пахтаобод-114". 12 бригад, 100 строителей этого общества по типовым проектам возводят в райцентре индивидуальные жилые дома.

Для строителей созданы хорошие условия для плодотворного труда: они обеспечены бесплатным проездом до работы и обратно, трехразовым питанием, рабочей формой. Средняя заработная плата строителей – 750-800 тысяч сумов в месяц.

Лучшим бригадирам и строителям ООО "Пахтаобод-114" Тулкунбаю Джумаеву, Нуриддину Жиянбекову, Шоядбеку Абдулхаеву и Азизбеку Адылбекову были вручены почетные грамоты и ценные подарки Пахтаабадского районного хокимията и администрации общества.

Дома для сельчан возводятся по в рамках выполнения постановления Президента Узбекистана Ислама Каримова от 3 августа 2009 года "О дополнительных мерах по расширению масштабов строительства жилья в сельской местности".

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