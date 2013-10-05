В Самарканде прошла пресс-конференция по апробации законопроекта

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 октября. /УЗИНФОРМ/. 4 октября в городе Самарканде состоялась пресс-конференция, посвященная итогам проделанных мероприятий за прошедшее время по апробации нового законопроекта "Об открытости деятельности органов государственной власти и управления".

В ходе пресс-конференции, организованной по инициативе областного комитета связи, информатизации и телекоммуникационных технологий, а также областного управления здравоохранения, дана информация о запущенных собственных веб-сайтах комитетом связи и управлением здравоохранения. Данные ресурсы доступны для любого человека, интересующегося деятельностью отмеченных учреждений.

Наряду с этим, участники пресс-конференции обсудили аспекты совершенствования взаимодействия средств массовой информации и пресс-секретарей областного комитета связи, информатизации и телекоммуникационных технологий, областного управления здравоохранения.

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