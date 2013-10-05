Помощь химиков хлопкоробам Карманинского района

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 октября. /УЗИНФОРМ/. В эти осенние дни на хлопковых полях Узбекистана идет большой всенародный хашар по сбору "белого золота" урожая 2013 года, на котором дехканам оказывают всемерную помощь и жители городов региона.

Вместе с учителями и медицинскими работниками, рабочими промышленных предприятий, студентами, представителями других различных профессий в сборе хлопка участвуют и рабочие химической отрасли промышленности Навоийской области.

На сегодняшний день, выезжая ежедневно на фермерские поля Карманинского района, 600 рабочих ОАО "Навоиазот", уже оказали помощь в сборе более 500 тонн хлопка-сырца.

Фермеры благодарны горожанам за оказываемую помощь. Сборщикам хлопка созданы все условия для отдыха и приема пищи, на полях постоянно дежурят медицинские работники. Оплата сборщикам за собранный хлопок производится фермерами за каждую пятидневку наличными в сумах, за выдачей которых осуществляют контроль уполномоченные работники банков.

Благодаря помощи горожан, на сегодняшний день большинство фермерских хозяйств района уже выполнили договорные обязательства по сдаче заготовительным и перерабатывающим заводам хлопка-сырца.

-"Белое золото" - наше национальное богатство. Благодаря прибыли от продажи хлопка, наш быт становится из года в год лучше и наша жизнь краше. Мы гордимся, что своей помощью сельскому хозяйству вносим свою лепту в улучшение благосостояния нашего народа, - говорит работница завода Хилола Иноятова.

На культмассовом мероприятии, организованном на поле для химиков группа рабочих, от имени руководства завода и хокима района поощрена ценными подарками, для сборщиков был приготовлен праздничный плов и организовано концертное выступление творческих коллективов ДК "Ширин" и районного дома культуры.

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