Узбекистан и Латвия обсудили предстоящие контакты

Узбекистан и Латвия обсудили предстоящие контакты05.10.2013 21:02
ТАШКЕНТ, 5 октября. /УЗИНФОРМ/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвийской Республики Игорс Апокинс 5 октября был принят в Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан.
На встрече были рассмотрены практические вопросы отношений Узбекистана и Латвии, включая график предстоящих двусторонних политических контактов.
Напомним, в мае текущего года Узбекистан с официальным визитом посетил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. 16 мая у него состоялась встреча с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым, в которой принял участие латвийский посол Игорс Апокинс.
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