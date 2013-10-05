



Узбекистан и Латвия обсудили предстоящие контакты



ТАШКЕНТ, 5 октября. /УЗИНФОРМ/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвийской Республики Игорс Апокинс 5 октября был принят в Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан. На встрече были рассмотрены практические вопросы отношений Узбекистана и Латвии, включая график предстоящих двусторонних политических контактов. Напомним, в мае текущего года Узбекистан с официальным визитом посетил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. 16 мая у него состоялась встреча с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым, в которой принял участие латвийский посол Игорс Апокинс. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи