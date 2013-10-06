художник музафар абдуллаев



В музее им. К.Бехзода открылась выставка современников



БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 октября. /УЗИНФОРМ/. 4 октября в бухарском музее имени Камолиддина Бехзода открылась выставка современных художников Бухары. Выставленные картины наглядно демонстрируют особенности современной школы изобразительного искусства, заложенной художниками начала 20-го века. Основные экспозиции предcтавлены в теме "Времена года", среди которых особый интерес может вызывать "Осень в Бухаре". На выставке представлены работы Музаффара Абдуллаева, Зелимхана Саиджанова, Эркина Джураева и Фархода Раззакова, принимавших участие в открытии нового сезона художественной деятельности в Галерее изобразительного искусства Узбекистана. В первый же день выставку посетило более 20 групп иностранных туристов, которым посчастливилось побывать в Бухаре осенью. В середине сентября в музее "Арк" было выставлено несколько новых экспонатов одежды и украшений дворцовых служителей 16-начала 17-го веков. Назад | Наверх Печать статьи