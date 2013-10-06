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В Бухарском управлении УзАИИ состоялся семинар для работников СМИ

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 октября. /УЗИНФОРМ/. 4 октября в территориальном управлении Агентства печати и информации Узбекистана (УзАПИ) состоялся семинар, посвященный повышению профессионального мастерства работников СМИ. В семинаре приняли участие главные редакторы и опытные корреспонденты печатных и электронных средств массовой информации, представители хокимията области и регионального отделения Независимого института мониторинга формирования гражданского общества (РО НИМФОГО).

Семинар начался с обсуждения имеющихся проблем в развитии местных СМИ и повышения профессионального мастерства их работников. В числе основных проблем были названы: отсутствие электронных версий печатных изданий, и как следствие, слабые навыки журналистов в использовании современных информационных технологий в своей повседневной работе. Представителями РО НИМФГО были приведены наглядные примеры эффективной работы ведущих республиканский изданий "Народное слово" и "Правда Востока", эффективно использующих возможности современных информационных технологий. В результате указанные издания существенно увеличили свою аудиторию и с помощью электронных версий проводят социологические исследования и изучение общественного мнения по различным вопросам. Эта функция является одним из самых важных показателей востребованности издания на рынке масс-медиа.

В качестве рекомендаций участникам были предложены различные варианты создания веб-сайтов для своих изданий и помощь в организации обучения журналистов современным тенденциям Интернет-журналистики, верстке веб-сайта.

Рассмотрев на практических примерах организацию работы в республиканских СМИ, участники убедились, что повышение профессионального мастерства зависит, в первую очередь, от самих журналистов. Многие журналисты республиканских изданий сами создают себе удобства в работе, приобретают компьютерную технику, фотоаппаратуру, посещают различные обучающие курсы, а редакция в свою очередь помогает им в финансовом плане.

Вторая часть семинара была посвящена обсуждению вопросов участия местных журналистов в различных конкурсах. Участники были ознакомлены с правилами участия в республиканских конкурсах, а также в конкурсах, организаторами которых выступают иностранные посольства.