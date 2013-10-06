В Андижанской области на глазах растут новые жилые массивы

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 октября. /УЗИНФОРМ/. За 9 месяцев текущего года на 46 массивах Андижанской области возведено 900 домов. В числе первых комфортабельные дома для сельчан сданы в Балыкчинском, Улугнорском, Шахриханском и Мархаматском районах.

Попутно создается и социальная инфраструктура. Здесь намечено также ввести в строй 20 объектов торговли и бытового обслуживания, в том числе 2 гузара, 6 торговых комплексов, 2 рынка, 6 цехов по выпечке хлеба "Дока хлеб", 4 комплекса бытового обслуживания.

Большой объем строительных работ выполнен в Андижанском и Асакинском районах, где выросли большие массивы современного жилья.

В Андижанской области области сейчас действует более ста специализированных строительных предприятий. Появились и признанные лидеры в возведении комфортных домов по типовым проектам – ООО "Камолот ишонч-Анд", "Андижон-КМК", "Элитастрой", "Мархамат-112", "Такомил курилиш сервис", "Ихтисослашган Шахрихон курилиш" и другие. Проекты созданы в ООО "Андижонфукаролойиха" и "Хужаролойиха". Благодаря расширению масштабов строительства жилья растут объемы выпуска цемента, кирпича, окон и дверей из пластика, других стройматериалов.

Застройка сельских населенных пунктов на основе Постановления Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова "О дополнительных мерах по расширению масштабов строительства жилья в сельской местности" от 3 августа 2009 года.

Благодаря его реализации в области уже появились целые жилые массивы с современной инфраструктурой. Новый импульс развития получила также стройиндустрия региона. Благодаря устойчивым заказам все предприятия и организации, задействованные в данной сфере, начиная с проектных институтов и заканчивая предприятиями, выпускающими стройматериалы, получили возможность нарастить объемы производства, модернизировать и укрепить материально-техническую базу, создать новые рабочие места.

УЗИНФОРМ