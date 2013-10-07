В Ташкент уже поступило 76 новых пассажирских автобусов из ФРГ

ТАШКЕНТ, 7 октября. /УЗИНФОРМ/. В Ташкент на днях поступила четвертая партия городских пассажирских автобусов модели "Mercedes-Benz Conecto Low Floor" в количестве 15 единиц. С учетом 61 немецкого автобуса, поступившего предыдущими партиями в августе-сентябре, автобусный парк столицы уже пополнился 76 единицами новой техники.

По данным пресс-службы Ассоциации "Тошшахартрансхизмат", в октябре 2013 года предусмотрена поставка остальных 24 единиц автобусов данной модели для эксплуатации на городских маршрутах пассажирского транспорта города Ташкента.

Напомним, обновление парка пассажирских автобусов города Ташкента осуществляется в рамках договора купли-продажи от 25 апреля 2013 года между Ассоциацией "Тошшахартрансхизмат" и компанией "EvoBus GmbH" (ФРГ) о приобретении 100 единиц городских пассажирских автобусов модели "Mercedes-Benz Conecto Low Floor", запасных частей и диагностических приборов к ним. 3 мая 2013 года было принято соответствующее Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан.

Документом предусмотрен следующий график поставки 100 городских пассажирских автобусов модели "Mercedens-Benz Conecto Low Floor", запасных частей и диагностических приборов к ним по договору купли-продажи с фирмой "ЭвоБус ГмбХ"

Поставка автобусов модели "Mercedens-Benz Conecto Low Floor", запасных частей и диагностических приборов к ним Сумма, тыс. евро Сроки 30 пассажирских автобусов (стоимость 1 ед автобуса - 137,5 тыс.евро) 4 125,0 август 2013 г. 20 пассажирских автобусов 2 750,0 сентябрь 2013 г. 50 пассажирских автобусов 6 875,0 октябрь 2013 г. Запасные части и диагностические приборы 250,0 до 31 декабря 2013 г. Итого: 14 000,0

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