В рамках месячника узбекского языка07.10.2013 14:18
САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 октября. /УЗИНФОРМ/. 7 октября в общеобразовательной школе №35 города Самарканда в рамках месячника узбекского языка состоялась практическая беседа между преподавателями узбекского языка и литературы.
Участники мероприятия обменялись опытом работы, поделились современными методами преподавания, а также приняли участие в открытых уроках по узбекской литературе.
Было отмечено, что в школе проделана значительная работа по пропаганде и развитию национальных традиций и ценностей, обучению родному языку, повышению авторитета государственного языка.
В процессе мероприятия состоялся сценический показ, организованный учениками старших классов, который был посвящен родному языку.
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