В рамках месячника узбекского языка

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 октября. /УЗИНФОРМ/. 7 октября в общеобразовательной школе №35 города Самарканда в рамках месячника узбекского языка состоялась практическая беседа между преподавателями узбекского языка и литературы.

Участники мероприятия обменялись опытом работы, поделились современными методами преподавания, а также приняли участие в открытых уроках по узбекской литературе.

Было отмечено, что в школе проделана значительная работа по пропаганде и развитию национальных традиций и ценностей, обучению родному языку, повышению авторитета государственного языка.

В процессе мероприятия состоялся сценический показ, организованный учениками старших классов, который был посвящен родному языку.

УЗИНФОРМ