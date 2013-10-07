В столице Узбекистана стартовали бесплатные медосмотры

ТАШКЕНТ, 7 октября. /УЗИНФОРМ/. 7 октября в медицинских клиниках "Salus Vita" и "MDS-srvice" стартовали бесплатные медицинские осмотры, организаторами которых выступили Национальная Ассоциация по раку молочной железы "Во имя жизни!", РОО "Женское собрание" при содействии Министерства здравоохранения Узбекистана.

Бесплатные осмотры проходят с целью информационно-просветительской работы и выявления на ранней стадии рака молочной железы у женщин.

Стоит отметить, что с начала 2013 года было оказано 890 консультаций. Всего за 5 лет проекта бесплатную диагностику и медицинскую поддержку получили 27 тысяч женщин со всего Узбекистана.

По окончании акции бесплатные осмотры продолжатся в ноябре во всех регионах.

6-я ежегодная акция продлится до 12 октября.

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