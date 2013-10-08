бухарская область

Рынки Бухары проверят на соответствие требованиям санэпидемнадзора

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 октября. /УЗИНФОРМ/. С 10 по 15 октября рынки города Бухары будут проверены на соответствие требованиям санитарно-эпидемиологического надзора. Об этом говорилось на совещании руководителей санэпидемстанций, которое состоялось 7 октября в областной службе санэпидемнадзора.

Основная цель проверок – оценка санитарного состояния торговых точек, расположенных на рынках областного центра. Работники санэпидемнадзора вправе проверить любое помещение, производственное или те, где оказываются различные услуги. Данные требования распространяются без исключения на все виды деятельности, будь то предприятие общественного питания, парикмахерская, офисное здание или складские помещения.