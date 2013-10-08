семинар

В областном управлении ГНИ состоялся семинар на тему защиты интересов предпринимателей

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 октября. /УЗИНФОРМ/. 7 октября Бухарским областным управлением ГНИ проведен семинар для частных предпринимателей, фермеров, представителей малого бизнеса, надомничества и семейного предпринимательства. Темой семинара стало обсуждение вопросов в области налогообложения и проверки индивидуальных предпринимателей.

После обсуждения требований налогообложения и разъяснения участникам спорных вопросов специалисты права рассказали предпринимателям об их законных интересах и правах, в том числе при проверке их деятельности. В частности, было отмечено, что соблюдение законности лежит на плечах территориальной комиссии. Поэтому любой предприниматель, фермер, представители надомничества и малого бизнеса вправе обратиться с запросом или заявлением, а в случае нарушениях их прав – с жалобой в эту комиссию.

Также участники были ознакомлены с видами проверок индивидуальных предпринимателей, которые могут осуществляться контролирующими органами в пределах их полномочий и в течение одного дня в виде:

внеплановых краткосрочных проверок;

встречных проверок;

проверок в порядке контроля.

В исключительных случаях, при необходимости проверки финансовой и товарной документации, решением территориальной комиссии может быть предусмотрен более продолжительный период проверки деятельности индивидуального предпринимателя, но не более 5 рабочих дней. Практически все проверки являются плановыми, и с графиком проверки может ознакомиться любой предприниматель, обратившись с запросом в областное управление налоговой инспекции.

Внеплановые проверки деятельности индивидуальных предпринимателей могут осуществляться только при наличии веских причин в случаях:

необходимости проведения проверки, вытекающей из решения Президента или правительства Республики Узбекистан;

поступления в контролирующий орган дополнительных сведений о фактах нарушения индивидуальным предпринимателем законов и иных актов законодательства;

необходимости предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций;

осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки, а также возникновения вероятности завоза и распространения инфекционных заболеваний из сопредельных государств.

Самыми редкими являются проверки встречные и в порядке контроля, в ходе которой запрещается посещение частных предпринимателей и истребование у них финансовой или иной документации, не относящейся к предмету проверки.

В заключение семинара были рассмотрены вопросы, которые являются предметом проверки всех хозяйствующих субъектов.