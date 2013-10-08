В Жамбайском районе прошла внеочередная сессия местного Кенгаша народных депутатов

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 октября. /УЗИНФОРМ/. 7 октября в Жамбайском районе Самаркандской области прошла внеочередная, 19-я сессия районного Кенгаша народных депутатов.

На сессии председательствовал и выступил с речью хоким области З.Мирзаев. В своем выступлении он отметил достижения района за последние несколько лет в сфере строительных, созидательных и благоустроительных работ. Подчеркнуто, что в районе сдан в эксплуатацию ряд домов, возведенных по типовым проектам. В частности, в течение 2009-2012 годов жителям района предоставлено 105 подобных жилых домов. А в нынешнем году строится еще 70 жилых площадей.

В районе за прошедший период освоено инвестиций на сумму в размере 53 млрд. сумов. Доля малых предприятий и субъектов малого бизнеса района в производстве промышленной продукции составляет 18,2%.

В районе действует 106 промышленных предприятий, 18 совместных предприятий, 454 малых предприятия и субъекта частного бизнеса. 84% трудоспособных жителей района трудятся на этих предприятиях.

Наряду с достижениями были отмечены и недостатки в развитии района. Так, были отмечены незадействованные возможности района в сфере сельского хозяйства, строительства, народного хозяйства, надомного труда и т.д.

На сессии рассмотрен организационный вопрос. О.И.Очилов в связи с назначением на должность заместителя хокима области по вопросам промышленности, предпринимательства, капитального строительства и коммунального хозяйства был освобожден от должности хокима Жамбайского района.

Хокимом Жамбайского района, по рекомендации З.Мирзаева, назначен бывший заместитель хокима Пастдаргомского района по вопросам экономического и социального развития Х.А.Буриев.

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