Пресс-конференция в рамках правового эксперимента

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 октября. /УЗИНФОРМ/. В Доме печати города Самарканда 7 октября состоялась пресс-конференция в рамках правового эксперимента по апробации законопроекта Республики Узбекистан "Об открытости деятельности органов государственной власти и управления".

Организатором мероприятия выступило областное управление здравоохранения, представители которого осветили вопросы укрепления в области здоровья матерей и детей, повышения качества медицинских услуг в сельских врачебных пунктах городов и районов.

По словам заместителя начальника управления здравоохранения Г.Элтазаровой, все родильные комплексы городов и районов области отремонтированы и оснащены по современным стандартам.

В областном перинатальном центре созданы все условия для срочной медицинской помощи женщинам и девушкам, а также для рождения детей здоровыми и крепкими.

В течение года во всех медицинских объединениях области проводились регулярные недели здоровья, в рамках которых квалифицированные специалисты посещали СВП и осматривали местных жителей.

В нынешнем году в свыше 30 СВП произведены ремонтно-реконструкционные работы.

В продолжение пресс-конференции должностные лица облздрава ответили на вопросы работников местных СМИ.

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