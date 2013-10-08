Пресс-конференция в рамках правового эксперимента08.10.2013 13:03
САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 октября. /УЗИНФОРМ/. В Доме печати города Самарканда 7 октября состоялась пресс-конференция в рамках правового эксперимента по апробации законопроекта Республики Узбекистан "Об открытости деятельности органов государственной власти и управления".
Организатором мероприятия выступило областное управление здравоохранения, представители которого осветили вопросы укрепления в области здоровья матерей и детей, повышения качества медицинских услуг в сельских врачебных пунктах городов и районов.
По словам заместителя начальника управления здравоохранения Г.Элтазаровой, все родильные комплексы городов и районов области отремонтированы и оснащены по современным стандартам.
В областном перинатальном центре созданы все условия для срочной медицинской помощи женщинам и девушкам, а также для рождения детей здоровыми и крепкими.
В течение года во всех медицинских объединениях области проводились регулярные недели здоровья, в рамках которых квалифицированные специалисты посещали СВП и осматривали местных жителей.
В нынешнем году в свыше 30 СВП произведены ремонтно-реконструкционные работы.
В продолжение пресс-конференции должностные лица облздрава ответили на вопросы работников местных СМИ.
УЗИНФОРМ