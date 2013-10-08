Республику Узбекистан посетит глава МИД Украины

ТАШКЕНТ, 8 октября. /УЗИНФОРМ/. Министр иностранных дел Украины, действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Леонид Кожара с 10 по 13 октября совершит визит в Республику Узбекистан.

В Ташкенте украинский дипломат проведет встречи и переговоры в Олий Мажлисе, министерствах иностранных дел, внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан, сообщает пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства.

По данным пресс-службы МИД Украины, 1 октября Л.Кожара провел встречу с послом Узбекистана на Украине Алишером Абдуллаевым, на которой обсуждались основные направления дальнейшего развития узбекско-украинского политического диалога и пути активизации экономического взаимодействия между двумя странами. Стороны также обсудили актуальные вопросы взаимодействия двух стран в международных организациях, в частности, в рамках ООН.

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