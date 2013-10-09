Продажи узбекских автомобилей в РФ за 9 месяцев сократились на 35%

НОВОСТИ В МИРЕ, 9 октября. /УЗИНФОРМ/. Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса обнародовал статистику продаж импортных автомобилей в России за январь-сентябрь 2013 года.

Согласно этим данным, узбекско-американское СП "GM Uzbekistan" в отчетном периоде реализовало в России 43 093 единицы автомобилей, что на 35% меньше, чем за 9 месяцев 2012 года (66 485). В сентябре продажи узбекских автомобилей сократились на 7% и составили 6 508 единицы (против 7 033 в сентябре 2012 года).

Первый месяц осени оказался благоприятным для одной из двух моделей "GM Uzbekistan", реализуемых на рынке РФ. Так, продажи Matiz’ов в сентябре выросли на 49%, в то время как реализация автомобилей Nexia сократилась на 42%, Напомним, негативный тренд для этих моделей на российском рынке продолжается с марта 2013 года.

Динамика продаж по моделям автомобилей выглядит следующим образом:

Модель Январь-сентябрь 2013 г. (ед.) Январь-сентябрь 2012 г. (ед.) Динамика Сентябрь 2013 г. Сентябрь 2012 г. Динамика Nexia 23 010 40 724 -43% 2 532 4 360 -42% Matiz 20 083 25 761 -22% 3 976 2 673 49% Всего 43 093 66 485 -35% 6 508 7 033 -7%

По итогам трех кварталов 2013 года, "GM Uzbekistan" остается на 11-м месте по объемам продаж в России. Доля компании на российском рынке новых автомобилей снизилась до 2,11% (с 3,03% за январь-сентябрь 2012 года). В списке 25 самых продаваемых в РФ автомобилей Nexia сохраняет 24-ю позицию, а Matiz – не входит в этот перечень.

В целом продажи новых легковых и коммерческих автомобилей на российском рынке в сентябре 2013 года сократились на 5%. Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер отметил, что кривая продаж в сентябре, по сравнению с предыдущими месяцами, поползла вверх. "Однако по сравнению с прошлым годом, рынок не показывает достаточной стабильности, которая должна быть основой для умеренного роста в ближайшем будущем", - добавил он.

Согласно обновленному прогнозу АЕБ, объем российского рынка пассажирских и коммерческих автомобилей по итогам 2013 года составит 2,79 млн. единиц, что на 5,1% ниже уровня 2012 года (2,94 млн.).

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