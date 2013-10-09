Новый филиал "Скорой помощи" появился в Андижанском районе

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 октября. /УЗИНФОРМ/. В махалле "Истиклол" кишлака Акъяр Андижанского района одноименной области открылся филиал районного отделения "Скорой помощи".

Теперь местные жители, недавно переехавшие в новые типовые дома, наряду с бытовым и торговым обслуживанием, смогут своевременно получать первую медицинскую помощь.

Новый филиал "Скорой помощи" – восьмой по счету в районе. Он укомплектован необходимым медицинским оборудованием, штатом квалифицированных медицинских работников, в распоряжении которых – специализированный автомобиль "Дамас".

Всего в Андижанском районе имеется 25 сельских врачебных пунктов, которые обслуживают более 226 тысяч человек.

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