Школа музыки и искусства справила новоселье

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 октября. /УЗИНФОРМ/. Школа музыки и искусства № 21 поселка городского типа Ак Алтын Андижанской области переехала в новое здание. Оно стало настоящим украшением Улугнорского района.

На его строительство Фонд развития детского спорта Узбекистана направил свыше 2 миллиардов 150 миллионов сумов.

В этой школе обучаются 150 юных дарований по пяти направлениям. В их распоряжении – современное оборудование, различные музыкальные инструменты и аппаратура последнего поколения.

С ребятами занимаются опытные, знающие и любящие свое дело педагоги. В числе воспитанников школы – десятилетний Абдурасул Эргашев, завоевавший гран-при на республиканском смотре-конкурсе "Янги авлод-2013" в номинации "Исполнение классических национальных песен".

Специалисты рассчитывают, что число лауреатов областных, республиканских и международных конкурсов молодых дарований из целинного района Андижанской области будет расти.

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