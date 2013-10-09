Фестиваль национальных видов спорта и народных игр завершился в Андижане

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 октября. /УЗИНФОРМ/. В молодежном парке "Камолот" Андижана под девизом "Национальная традиция – неисчерпаемое богатство" 7 октября прошел традиционный областной фестиваль национальных видов спорта и народных игр. Праздник спорта был посвящен Году благополучия и процветания.

Организаторами его выступили областные управление по делам культуры и спорта, отделение благотворительного фонда "Махалля", совет ОДМ "Камолот", спонсоры.

Участие в фестивале приняли команды районов, лучшие художественные коллективы, цирковые группы, канатоходцы.

В программу фестиваля были включены соревнования по перетягиванию каната, поднятию гирь, курашу, различным народным играм, участие в которых принимали не только юноши, но и девушки.

Гран-при фестиваля завоевала команда Алтынкульского района, в номинации "Алпомыш" победила команда юношей из Кургантепинского района, в номинации "Тумарис" лучшими признаны девушки из команды города Андижана. Победителям и активным участникам фестиваля вручены памятные дипломы и ценные подарки.

"Цель фестиваля – воспитание молодежи на народных традициях, пропаганда здорового образа жизни, развитие национальных видов спорта, возрождение народных игр", – говорит председатель областной федерации национальных видов спорта и народных игр Шарабиддин Тошматов.

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