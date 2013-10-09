Узбекистан посещает делегация деловых кругов Бангладеш

ТАШКЕНТ, 9 октября. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистане с визитом пребывает делегации деловых кругов Народной Республики Бангладеш во главе с заместителем министра торговли Махбубом Ахмедом. 8 октября он был принят в Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан.

На встрече состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам узбекско-бангладешского сотрудничества с акцентом на торгово-экономическую и инвестиционную сферы. С удовлетворением отмечена позитивная динамика двусторонних отношений. Так, товарооборот двух стран по итогам полугодия составил $77,6 млн., а за 2012 год – около $115 млн., что значительно превышает показатели предыдущего периода.

В ходе беседы подчеркнута готовность сторон к совместной работе над диверсификацией и дальнейшим увеличением объемов взаимной торговли, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Узбекистана.

УЗИНФОРМ