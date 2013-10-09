Мир – бесценное богатство

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НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 октября. /УЗИНФОРМ/. Под таким девизом 8 октября состоялась встреча руководителя республиканского Центра пропаганды Гулома Мирзаева с жителями Нураты. В ней приняли участие представители общественности, руководители предприятий и организаций, активисты общественного движения молодежи "Камолот". Участники встречи ознакомились с речью Президента Республики Узбекистан, произнесенной на торжественном собрании в связи с 22-ой годовщиной независимости страны, и его высказываниями в беседе с общественностью на столичной "Аллее шахидов", репрессированных в годы тоталитарного режима. Выступившие на встрече поддержали инициативы главы государства, направленные на мирное сосуществование народов, решение международных проблем мирным путем. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи