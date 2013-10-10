В Самарканде прошла пресс-конференция в рамках правового эксперимента

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 октября. /УЗИНФОРМ/. В Самарканде 9 октября по инициативе областного управления стандартизации и метрологии состоялась пресс-конференция, нацеленная на доведение до широкой общественности информации о деятельности учреждения.

В мероприятии, организованном в рамках исполнения Постановления Президента Республики Узбекистан от 20 марта 2013 года №Р-3987 "О проведении правового эксперимента по апробации проекта Закона Республики Узбекистан "Об открытости деятельности органов государственной власти и управления", приняли учатие ответственные должностные лица управления стандартизации и метрологии, а также работники местных СМИ.

В процессе пресс-конференции организаторы встречи рассказали о проделанных работах управлением в течение 2013 года и намечаемых планах на ближайшую перспективу. В свою очередь представители широкой общественности и СМИ задали интересующие их вопросы руководителям управления.

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