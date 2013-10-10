Хоким Наманганской области внес изменения в местный бюджет на 2013 год

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 октября. /УЗИНФОРМ/. Хоким Наманганской области своим решением внес изменения и дополнения в доходы и расходы местного бюджета области на 2013 год.

Как отмечается в документе, он принят на основании статьи 34 Закона Республики Узбекистан "О бюджетной системе", а также утвержденной приказом Министерства финансов № 29 от 26 марта 2001 года "Инструкции о порядке поквартального распределения планируемых на год объемов доходов и расходов, предусмотренных бюджетами Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента, учета изменений, вносимых в процессе исполнения бюджета по финансированию мероприятий и организаций" (порядковый номер 1025 от 12 апреля 2001 года).

Решением предусмотрено принять к сведению и исполнению извещения Министерства финансов Республики Узбекистан № 143 от 4 апреля 2013 года, № 151 от 8 апреля 2013 года, № 179 от 18 апреля 2013 года, №№ 194, 207 от 22 апреля 2014 года, № 232 от 24 апреля 2013 года, № 220 от 25 апреля 2013 года, №№ 251 и 262 от 7 мая 2013 года, № 272 от 13 мая 2013 года, №№ 282 и 328 от 24 мая 2013 года, №№ 295, 302 и 312 от 31 мая 2013 года, № 340 от 4 июня 2013 года, № 359 от 26 июня 2013 года, № 366 от 27 июня 2013 года, № 415 от 28 июня 2013 года, а также изменения, внесенные в соответствии с заключениями областного управления финансов в утвержденные показатели местного бюджета области.

Управлению финансов областного хокимията поручено внести изменения в утвержденные планы расходов и доходов на 2-й квартал 2013 года (согласно приложениям №№ 1 и 2).

Также данное решение внесено на утверждение очередной сессии очередной сессии Наманганского областного Совета народных депутатов.

Контроль за выполнением решения возложен на заместителя хокима области Х. Жалолова.

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