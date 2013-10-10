Гандболистки из Алмалыка выиграли Кубок независимости в Касансае

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 октября. /УЗИНФОРМ/. На завершившемся во вторник розыгрыше Кубка независимости Узбекистана по гандболу победу одержала команда Алмалыкского горно-металлургического комбината (АГМК).

По регламенту, соревнования проходили в двух группах. Принимал этот турнир Касансайский педагогический колледж.

Занявшие первые места в своих группах спортсменки АГМК и коллектива Наманганской области сразились в финале. В этом поединке несмотря на поддержку своих болельщиков победили гандболистки из столичной области со счетом 28:16.

В матче за третье место встретились команды, занявшие вторые места в своих группах – Андижанского и Ургенчского колледжей олимпийского резерва. Утешительный финал принес успех спортсменкам из Ферганской долины – 46:13, завоевавших бронзовые медали.

В торжественной церемонии закрытия соревнований приняли участие исполнительный директор Федерации гандбола Узбекистана Митхат Бегметов, который вручил победителям Кубок, медали, дипломы и ценные призы от организаторов.

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