Наманганский кикбоксер стал победителем Кубка мира в Анапе

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 октября. /УЗИНФОРМ/. Сразу 6 медалей разного достоинства привезли из Анапы юные воспитанники наманганского тренера Абдулло Тошбоева с недавних соревнований этапа Кубка мира по кикбоксингу.

Ребята из Намангана были включены в состав сборной Узбекистана для выступления на этом крупном международном турнире в Краснодарском крае (Россия).

Самый большой успех выпал на долю Фуркатбека Якубова, ставшего сильнейшим среди юниоров старше 18 лет в весовой категории 57 кг. Кубок мира ему принесли победы над всеми соперниками в разделе фулл-контакт, в котором удары ногами и руками наносятся без ограничений силы, в полный контакт.

"Серебро" среди юношей завоевал Нормухаммад Рахмонбердиев, а Кобилжон Рахимов, Озодбек Акбаров, Исохон Нуриддинов и Нодирбек Худойбердиев стали бронзовыми призерами этого турнира.

Стоит отметить, что этап Кубок мира по кикбоксингу "World Cup Diamond-2013" по версии Всемирной организации кикбоксинга в Анапе прошел в четвертый раз. Собрал он рекордное количество участников – 1400, представлявших 23 страны мира – Аргентину, Нигерию, Ирак, Молдову, Эстонию, Словакию и другие.

УЗИНФОРМ