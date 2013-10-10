"Хотира-79" и "Локомотив-БФК" захватили лидерство

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 октября. /УЗИНФОРМ/. Уйчинская команда "Хотира-79" после трех туров вместе с железнодорожниками лидирует в турнире неудачников первой лиги.

На втором этапе команды, занявшие в обоих группах места в первой восьмерке, оспаривают 2 путевки высшую лигу, а 7 неудачников борются за сохранение прописки в этом дивизионе. Первая часть двухкругового турнира стартовала в Намангане и Уйчи. Команда "Хотира-79" из Уйчи одолела во втором туре "Бухару-2" со счетом 3:2 и после двух туров с 6 очками становится единоличным лидером.

В третьем туре зааминцы сегодня разгромили молодых ребят из Бухары – 4:0. В этом поединке более опытные представители Джизакской области четко реализовали свои моменты, в отличие от соперника. К тому же подвел бухарцев вратарь, пропустивший 2 необязательных гола из-за своих ошибок.

Во втором мачте дня в красивой борьбе "Локомотив-БФК" одолел "Галлакор-Автомобильчи" из Галляарала – 2:0 и догнал уйчинцев. У обеих команд по 6 очков. Преследуют лидеров термезский "Сурхан" и "Заамин" – у них по 4 очка.

Две лучших из этой семерки сохраняют места в первой лиге, а занявшие третье и четвертое места сыграют с 15-й и 16-й командами второго этапа первой лиги 2013 года, дополнительный турнир, по результатам которого две команды сохраняют право участия в первой лиге 2014 года.

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