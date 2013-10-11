Наманганские фермеры рапортуют о выполнении госзаказа по хлопку

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 октября. /УЗИНФОРМ/. В Наманганской области растет число фермерских хозяйств, выполнивших плановые обязательства по заготовке хлопка-сырца. Так, коллективы хозяйств "Дала Тошлок" Чустского, "Шухрат Санг" и "Бибихоним Сарвар" Папского районов выполнили план на 118,4, 106,7 и 110,2 процента соответственно.

9 октября в политическом совете исполкома ЛДП Узбекистана чествовали передовиков. Председатель областного совета ЛДП, сенатор Олий Мажлиса Солижон Муминов, депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Мухаммаджон Шарипов и Равшан Аскаров поздравили фермеров с трудовой победой и вручили ценные подарки и почетные грамоты руководителям данных хозяйств Абдурашиду Абдуразакову, Шухрату Юлдашеву и Мирвали Турдиеву.

Фермер М. Турдиев и А. Абдуразаков поблагодарили за внимание и заверили присутствующих, что продолжат уборку хлопка-сырца. Так, на 50 га площадей хозяйства "Бибихоним Сарвар" все еще продолжается первый сбор. Дехкане намерены довести урожайность с гектара до 35 центнеров и выполнят план на 130 – 140 процентов.

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