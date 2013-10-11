



В Наманганской области испытывают новые сорта хлопчатника



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 октября. /УЗИНФОРМ/. На 12 га Наманганского филиала Научно-исследовательского института хлопководства Узбекистана проходит испытания новый перспективный сорт хлопчатника "Туракурган-4". По словам создателя нового сорта, научного сотрудника Наманганского филиала НИИ хлопководства Хусниддина Болтабаева, результаты испытаний вполне обнадеживающие. Ученый утверждает, что новый сорт отличается высокой продуктивностью и устойчивостью к негативным факторам. "Со следующего года начнется работа по районированию нового сорта во всех районах области", – поясняет директор филиала Фазлиддин Фаёзов. "Надеемся, что он придется по душе дехканам", – добавляет он. Всего же опытный хлопковый клин насчитывает 96 гектаров, УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи