В Наманганской области испытывают новые сорта хлопчатника

В Наманганской области испытывают новые сорта хлопчатника11.10.2013 11:28
НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 октября. /УЗИНФОРМ/. На 12 га Наманганского филиала Научно-исследовательского института хлопководства Узбекистана проходит испытания новый перспективный сорт хлопчатника "Туракурган-4".
По словам создателя нового сорта, научного сотрудника Наманганского филиала НИИ хлопководства Хусниддина Болтабаева, результаты испытаний вполне обнадеживающие. Ученый утверждает, что новый сорт отличается высокой продуктивностью и устойчивостью к негативным факторам.
"Со следующего года начнется работа по районированию нового сорта во всех районах области", – поясняет директор филиала Фазлиддин Фаёзов. "Надеемся, что он придется по душе дехканам", – добавляет он.
Всего же опытный хлопковый клин насчитывает 96 гектаров,
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