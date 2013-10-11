заседание

В Бухаре обсудили исполнение закона "О нотариате"

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 октября. /УЗИНФОРМ/. 10 октября в конференц-зале Бухарского областного хокимията состоялось выездное заседание Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана по законодательству и судебно-правовым вопросам. На заседании обсуждались вопросы, связанные с исполнением в Бухарской области Закона "О нотариате". В нем также приняли участие представители юстиции и прокуратуры.

В течение июля-сентября специальной комиссией проведено изучение работы нотариальных контор, в том числе, по обеспечению прав и законных интересов граждан по нотариальным действиям. Подводя итоги проведенного в области изучения, отмечен ряд положительных факторов: устойчивая тенденция роста доверия граждан к нотариальным конторам, хороший профессиональный уровень нотариусов, высокое качество обслуживания юридических и физических лиц. Эти факты были подтверждены количеством обращений граждан в нотариальные конторы за правовым закреплением гражданских отношений, а также отсутствием жалоб на неудовлетворительную работу нотариусов.

В целях повышения качества обслуживания физических и юридических лиц нотариальным конторам было рекомендовано ввести в практику мониторинг надлежащего исполнения договорных обязательств в гражданского-правовых отношениях. Также большое внимание было уделено разъяснительной работе нотариусов среди населения, призванной повысить правовую культуру и правосознание граждан.