Заседание вспомогательной комиссии

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 октября. /УЗИНФОРМ/. Как известно, в ноябре-декабре месяцах текущего года в Самаркандской области, как и во всех регионах Узбекистана, намечаются выборы председателей (аксакалов) и советников сходов граждан.

В настоящее время для эффективной подготовки к указанным выборам, широкой пропаганды среди населения Законов Республики Узбекистан "Об органах самоуправления граждан" и "О выборах председателей (аксакалов) и советников сходов граждан" в области сформирована вспомогательная комиссия, в состав которой вошли депутаты городского Кенгаша народных депутатов, государственных организаций, деятельность которых связана с институтом ОСГ.

10 октября в здании академического лицея при Самаркандском государственном университете состоялось заседание вспомогательной комиссии по рассмотрению вопросов подготовки и проведения выборов на должном уровне, активизации участия населения в процессе формирования сходов граждан махаллей.

В ходе заседания разговор шел об активизации сотрудников сходов граждан по разъяснению среди жителей махаллей сущности и значения предстоящих выборов. Отмечена роль местных СМИ по эффективному информационно-аналитическому обзору хода подготовки и проведения выборов.

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