



"Здоровая семья – здоровое общество"



САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 октября. /УЗИНФОРМ/. Под таким девизом в спортивном комплексе "Афросиёб" города Самарканда 10 октября состоялись спортивные состязания с участием семейных команд из городов и районов области. Участники организованных областным Комитетом женщин, фондом "Соглом авлод учун" и Фондом развития детского спорта Узбекистана соревнований состязались в беге, перетягивании каната, дартсе и броскам мячей в корзину. Выполнившая все условия соревнований семья Ш.Гафурова из Иштиханского района получила шанс принять участие в республиканском этапе состязаний. Семья Б.Тургуновых из Булунгурского района и семья Д.Хасановых из Самаркандского района заняли второе и третье места соответственно. Победителям вручены верительные грамоты и ценные подарки. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи