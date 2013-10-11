Посол США поздравил узбекистанцев с Курбан-Хаитом

ТАШКЕНТ, 11 октября. /УЗИНФОРМ/. Дипломатическое представительство США в Узбекистане в канун праздника жертвоприношения Курбан-Хаит распространило поздравление посла Джорджа Крола.

"От имени посольства США в Узбекистане и народа Соединенных Штатов я хочу выразить самые теплые пожелания народу Узбекистана по случаю святого праздника жертвоприношения, Курбан-Хаита, который будет отмечаться 15 октября по всему миру", - говорится в поздравлении.

Далее господин Крол подчеркивает, что мусульмане во всем мире проведут этот день, размышляя о своей связи с Богом и делая пожертвования нуждающимся. "Таким образом, они почтут память пророка Ибрагима, ради Всевышнего готового принести в жертву своего сына. Миллионы американских мусульман также присоединятся к своим братьям и сестрам из других стран в своих молитвах и искренних пожеланиях стабильного мира и процветания во всех уголках нашей планеты", - отмечает американский посол.

"Желаю Вам и Вашим семьям здоровья и счастья по случаю этого знаменательного праздника. Я также поздравляю тех мусульман из Узбекистана, которые успешно завершают хадж. Курбан-Хаит муборак!", - завершает свое поздравление глава американской дипмиссии в Ташкенте.

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