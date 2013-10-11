В Уйчи открыт первый многопрофильный комплекс

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 октября. /УЗИНФОРМ/. Предпринимательница из Уйчи Асила Хайдуллаева за 3 месяца реконструировала заброшенное здание бывшего кинотеатра, построив на его месте комплекс "Хамрохбегим". Он стал первым такого рода бизнес-проектом в этом райцентре Наманганской области.

Сейчас в трехэтажном комплексе "Хамрохбегим", оформленном в евростиле, оказывается 5 видов услуг: здесь имеются швейный цех, хлебопекарня, свадебный зал на 300 мест, бар на 25 мест, а также несколько гостиничных номеров. Работает новый объект круглосуточно.

"Мы стараемся расширить сферу услуг и создать дополнительные удобства для жителей поселка Уйчи", – говорит бизнес-вумен. На его создание предпринимательница взяла кредит в 500 с небольшим миллионов сумов.

Уже сейчас в этом комплексе создано 50 рабочих мест. Только в швейном цехе работают 15 девушек, из них 12 – выпускницы местных колледжей.

"Из этой суммы 200 миллионов сумов мы потратили на оборудование швейного цеха, пекарни, зала торжеств и бара. Стараемся обслужить клиента настолько качественно, чтобы он с удовольствием пришел к нам еще раз", – говорит Асила-опа.

В ближайшем будущем успешная предпринимательница намерена привлечь иностранные инвестиции и создать в райцентре промышленную зону. "Также мы собираемся наладить выпуск кондитерских изделий, тортов и пирожных на заказ, постараемся поставить это дело на широкую ногу. Кроме того, постоянно будем работать над повышением качества услуг и продукции, ведь в бизнесе важно не просто занять пустующую нишу, но и ее развивать", – рассказывает часть своих планов Асила-опа.

Надо сказать, что планы предприимчивой женщины нашли полную поддержку и понимание в семье. "Мой муж Насриддин Убайдуллаев – фермер, он поддерживает меня морально, советом и делом. Непосредственно мне помогают сыновья Нозимжон, Шерзод и дочь Машхура. Нашла я понимание и со стороны районного хокимията", – рассказывает Асила Хайдуллаева.

"Надо уметь правильно вложить средства для дальнейшего развития, распределить доходы, знать рынок, потребность сегодняшнего дня. Бизнес для меня, как человека, – это возможность дарить людям радость", – заключает бизнес-вумен.

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