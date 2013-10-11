Узбекистан и Украина подписали программу межмидовского сотрудничества

ТАШКЕНТ, 11 октября. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистан с официальным визитом прибыл министр иностранных дел Украины, действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Леонид Кожара. 11 октября он был принят министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

На встрече, в которой принял участие Посол Украины Юрий Савченко, рассмотрены актуальные аспекты узбекско-украинских отношений, формы и механизмы регулярных межмидовских контактов, состоялся обмен мнениями по региональной и международной повестке дня.

Стороны уделили отдельное внимание вопросам взаимодействия в рамках ОБСЕ.

По итогам переговоров подписана Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Узбекистан и Министерством иностранных дел Украины на 2014-2015 годы.

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