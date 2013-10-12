В Каттакургане состоялась сессия городского Кенгаша

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 октября. /УЗИНФОРМ/. В городе Каттакургане Самаркандской области 11 октября состоялась внеочередная сессия городского Кенгаша народных депутатов, в которой принял участие и выступил с речью хоким области З.Мирзаев.

Как отметил глава областного хокимията, город Каттакурган известен среди городов Республики своим промышленным, экономическим, культурным и духовным потенциалом.

За прошедший период нынешнего года в экономике города произошли некоторые изменения. В частности, произведено промышленной продукции на сумму в размере 36,8 миллиардов сумов, экспортировано продукции на сумму 243 тысячи долларов США. Доля малых предприятий и частного бизнеса в производстве промышленных продукций составляет 31,1%.

На территории города сегодня функционируют 108 промышленных предприятий, 4 СП, 459 малых предприятий. 80,8% трудоспособного населения обеспечено работой на этих предприятиях.

Однако наряду с достигнутыми результатами имеются и заметные недостатки в социально-экономическом развитии. К примеру, функционирующие два предприятия не выполнили полугодовые прогнозные показатели. Несмотря на наличие у местного населения потребности в хлопковой, шелковой трикотажной продукции, в городе не производятся подобного рода товары.

Кроме этого, на низком уровне находится качество оказания медицинских услуг, не отвечают современным требованиям проводимые разъяснительные работы в махаллях по медицинскому и духовному воспитанию. Также неудовлетворительны условия для проведения культурного отдыха местного населения.

На сессии рассмотрен организационный вопрос. Депутаты городского Кенгаша народных депутатов поддержали заявление хокима города Каттакургана об освобождении от занимаемой должности. Единогласно поддержана кандидатура на пост хокима города Каттакургана Ш.Ж.Рахмонова.

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