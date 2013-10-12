В Шахрихане начали выпускать молочную продукцию

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 октября. /УЗИНФОРМ/. Общество с ограниченной ответственностью "Шахрихонсут" Андижанской области освоило выпуск новых видов продукции – ряженки, кефира, сметаны, каймака.

Ранее на этом предприятии выпускали только сухое молоко.

Порадовать жителей райцентра свежими молочными продуктами это ООО смогло благодаря тому, что установило новое современное оборудование на полученный от "Хамкорбанка" кредит в размере 100 миллионов сумов.

Это не только позволило расширить ассортимент молочной продукции, но и создать 8 рабочих мест, что весьма актуально для густонаселенной области Ферганской долины.

А уже со следующего года ООО "Шахрихонсут" планирует начать выпуск йогурта.

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