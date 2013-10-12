Меценат из махалли "Чинор"

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 октября. /УЗИНФОРМ/. По инициативе предпринимателя Ботира Ражабова для детишек махалли "Чинор", что в 10-м микрорайоне города Навои, построена детская игральная площадка.

Площадка построена на территории между многоэтажными домами №6, 7 и 8. Там расположились песочница, горка для катания, качели, радуга, площадка для игр с мячом, сказочные персонажи из узбекских народных сказок.

Ботир Ражабов по возможности оказывает материальную помощь малоимущим семьям махалли, по знаменательным датам инициирует мероприятия и накрывает дастархан с пловом для аксакалов в своей чайхане "Рохат".

Как говорит председатель органа самоуправления граждан махалли "Чинор" Исроил Мардонов, жители махали благодарны своему земляку за постоянное внимание и заботу, а детишки не нарадуются подарку дяди Ботыра.

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