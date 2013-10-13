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Охрана здоровья детей

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 октября. /УЗИНФОРМ/. 12 октября в Бухарском областном управлении здравоохранения состоялось собрание главврачей городских и районных поликлиник, диагностических центров, в ходе которого были рассмотрены планы работ по проведению медицинского обследования воспитанников домов милосердия.

На собрании было отмечено, что республиканским общественным детским фондом "Sen Yolg'iz Emassan" совместно с Министерством здравоохранения Узбекистана начато специализированное медицинское обследование воспитанников домов милосердия. Аналогичная работа должна быть организована во всех регионах страны.

В течение года детским фондом "Sen Yolg'iz Emassan" было проведено более 20 социальных акций и благотворительных мероприятий, в том числе направленных на обеспечение охраны здоровья воспитанников детских домов. Это мероприятие является логическим продолжением указанной работы и служит своевременному предупреждению различных заболеваний и появлению различных инфекционных болезней среди детей.

Данное мероприятие также было предусмотрено в плане лечебно-профилактических мер среди местного населения, в ходе которых также будет уделено внимание обеспечению медицинских пунктов домов милосердия необходимыми техническими средствами, лечебным оборудованием, лекарствами и препаратами. В медицинском обследовании примут участие 20 врачей - педиатры, хирурги, отоларингологи, офтальмологи, стоматологи, гинекологи, ортопеды-травматологи, урологи-андрологи, психоневрологи, эндокринологи и другие специалисты. Обследование детей будет проводиться с использованием современной диагностической и лечебной медицинской аппаратуры.