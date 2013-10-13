Касансайские сыроделы выполнили план по сбору хлопка

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 октября. /УЗИНФОРМ/. Фермерское хозяйство "Чашмаи сафед" Касансайского района Наманганской области успешно справилось с непрофильным заданием – сбором хлопка-сырца.

Вчера коллектив этого хозяйства с лихвой перевыполнил и договорные обязательства по продаже "белого золота" государства, сдав на хирман Родины свыше 104 тонн хлопка-сырца вместо 103,5, что было предусмотрено планом.

"Хлопком у нас занято 32 гектара, и мы ухаживали за ним с ранней весны, вносили удобрения, несколько раз проводили культивацию. Благодаря этому мы получили хороший урожай", – говорит руководитель хозяйства Хумитхон Муйдинхужаев.

Он особо отмечает, что урожай собрали в основном силами фермерского хозяйства, но очень помогли жители махаллей "Обод", "Чорбог", "Ровот" Касансайского района. "Спасибо им большое!", – заключает Х. Муйдинхужаев.

Стоит сказать, что "Чашмаи сафед" известно в Республике в первую очередь выпуском сыра и другой молочной продукции, а его руководитель побеждал на республиканском конкурсе предпринимателей "Ташаббус".

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