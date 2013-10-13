Ислам Каримов посетит Латвию с государственным визитом

ТАШКЕНТ, 13 октября. /УЗИНФОРМ/. 16-17 октября состоится государственный визит Президента Узбекистана Ислама Каримова в Латвийскую Республику по приглашению Президента этой страны Андриса Берзиньша.

Как сообщает пресс-служба узбекского лидера, в ходе встреч и переговоров с латвийским руководством будут обсуждены вопросы поступательного развития многоплановых отношений Узбекистана и Латвии, актуальные региональные и международные проблемы.

В Риге по итогам визита ожидается принятие Совместного заявления глав государств. Также планируется подписание пакета двусторонних документов, направленных на дальнейшее укрепление узбекско-латвийского сотрудничества в политической, торгово-инвестиционной, транспортно-коммуникационной сферах и в области охраны окружающей среды.

УЗИНФОРМ